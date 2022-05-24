В Купчино подросток на самокате наехал на пешеходов

На Пражской улице во Фрунзенском районе Петербурга 15-летний подросток не справился с управлением электросамокатом и сбил мужчину и женщину. В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уточнили, что юноша не скрылся с места происшествия, он дождался приезда полиции.

50-летнюю женщину в итоге госпитализировали. Сведений о её состоянии не поступало.

Другого 15-летнего подростка нашли мертвым в коммунальной квартире в Петроградском районе Петербурга. Как сообщает Neva.Today, предположительной причиной смерти называют отравление неустановленными веществами.

По делу ситуации с юным самокатчиком в Купчино правоохранительные органы проводят проверку. Выясняются все обстоятельства случившегося.