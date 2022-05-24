В Выборгском районе задержали любителя отечественного автопрома

В ночь на 23 мая возле дома на проспекте Просвещения загорелся автомобиль Лада ВИС 2345 (Каблук). Как стало известно «Санкт-Петербург.ру», автомобиль выгорел полностью, припаркованные рядом машины не пострадали.

Всего час спустя возле соседнего дома патруль задержал молодого человека, пытавшегося украсть ВАЗ 2104. Просмотрев записи с камер видеонаблюдаения, полиция установила, что 21-летний задержанный причастен и к первому поджогу. Данные материалы переданы следователям.

Известно, что задержанный уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Против него уже возбуждалось дело по статье об умышленной порче чужого имущества, однако позже оно было прекращено.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что у петербурженки угнали иномарку стоимостью почти 9 миллионов рублей.