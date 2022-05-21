После пожара на Лени Голикова двоим потребовалась помощь врачей

Поздним вечером 20 мая в Кировском районе Петербурга тушили пожар. Как сообщили в пресс-службе МЧС по городу и области, сообщение о пожаре в трехкомнатной квартире на улице Лени Голикова поступило в 23:18.

В квартире загорелась обстановка в коридоре на площади в два квадратных метра. В тушении участвовали 10 сотрудников МЧС и две единицы спецтехники. Ликвидировать возгорание удалось в 23:57.

Во время тушения из квартиры эвакуировали двух человек. Позднее их осмотрела бригада скорой медицинской помощи.

Ранее «Санкт-Петрбург.ру» сообщал, что при пожаре на Корпусной улице в Петроградском районе погибла женщина.