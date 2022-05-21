В Купчино столкнулись ребенок на велосипеде и взрослый на электросамокате

Во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста и взрослого на электросамокате. Они столкнулись в боковом проезде между парком Интернационалистов и проспектом Славы, двигаясь навстречу друг другу.

Как стало известно «Санкт-Петербург.ру», несовершеннолетнего с места происшествия госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга, пневмоцефалию, перелом лобной кости, ушибленную раной лобной области.

Взрослого участника аварии сотрудники полиции опросили на месте. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что пожаловаться на управляющих электросамокатом теперь можно чат-боту.