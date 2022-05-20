Погибшую женщину обнаружили после тушения пожара на Корпусной

В Петроградском районе Петербурга в пятницу, 20 мая, тушили пожар. Как сообщили в пресс-служба главного управления МЧС РФ по городу, сигнал о возгорании поступил примерно в 16:30.

Загорелась двухкомнатная квартира в доме на Корпусной улице. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

В тушении пожара участвовали 24 сотрудника МЧС и пять единиц техники. Ликвидировать возгорание удалось в 17:30. В квартире было обнаружено тело женщины.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Кронштадте на морском заводе возникло задымление на легендарной подводной лодке К-3 «Ленинский комсомол». ЧП быстро ликвидировали. Ни работавшие на нем сотрудники завода, ни само судно не пострадали.