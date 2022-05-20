Из двух купальщиков с Арсенальной набережной спасти удалось только одного

В Калининском районе Петербурга вечером четверга, 19 мая, двое мужчин распивали алкогольные напитки на Арсенальной набережной. Затем они решили искупаться в Неве и прыгнули в воду.

Как сообщает телеканал 78, одного из купальщиков сумели вытащить оперативно приехавшие на место спасатели. Пострадавшего отправили в больницу.

Второго мужчину спасти не удалось. Его тело позже достали из Невы.

В настоящий момент обстоятельства случившегося выясняют правоохранительные органы. Проводится проверка.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в бассейне частного дома в Зеленогорске утонула девочка. Установлено, что у второклассницы случился эпилептический приступ.