Четвероклассник на самокате попал под троллейбус на Петроградской

В Петроградском районе Петербурга в аварии пострадал ученик четвертого класса одной из школ города. Он передвигался по Большому проспекту П.С. на самокате по тротуару, однако затем выехал на проезжую часть.

Как пишет телеканал 78, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, школьника в итоге сбил двигавшийся в попутном направлении троллейбус. Мальчика госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Полные обстоятельства произошедшей аварии теперь выясняет городская прокуратура.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на Белградской улице произошел конфликт двух водителей. Один использовал в качестве аргумента в споре топор, а второй — травматический пистолет. Первого доставили в больницу, второго — в отдел полиции.