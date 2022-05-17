Не показавшей проездной школьнице зажало руку дверью автобуса в Петербурге

Петербурженка обратилась в полицию после того, как её дочери зажало руку дверью автобуса. Как сообщает телеканал 78, водитель закрыл двери раньше времени.

Сама женщина успела выйти из транспорта. Однако ребенок остался внутри, а руку зажало между уплотнителем двери.

Сам водитель пояснил, что поступил так из-за сложностей с оплатой проезда. Девочка не показала проездной при выходе из салона. Скорую помощь на место происшетсвия не вызывали.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Красном Селе пенсионерка оступилась, упала на проезжей части и ударилась об автобус. Последний к тому моменту уже начал движение. Пострадавшую пожилую женщину госпитализировали.