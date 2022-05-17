Гидравлические испытания привели к прорыву трубы на Афонской улице

В Приморском районе Петербурга прорвало трубу. Прорыв произошел на Афонской улице, которая входит в зону проведения гидрафлических испытаний.

Как сообщили в ресс-службе ГУП «ТЭК», специалисты экстренно выехали на место и локализовали прорыв. Гидравлические испытания были продолжены. Устранять выявленный дефект теплоэнергетики начнут уже после их завершения.

Петербуржцев попросили обходить стороной затопленные участки и не пытаться проехать по ним на автомобиле.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что гидравлические испытания в городе стартовали сегодня, 17 мая. На 18 мая запланирована проверка труб на прочность в Адмиралтейском и Московском районах города.