У пенсионерки со Шлиссельбургского проспекта нашли склад оружия

В Невском районе Петербурга мужчина сообщил в полицию о тайнике с оружием, расположенном в квартире на Шлиссельбургском проспекте. Как стало известно «Санкт-Петербург.ру», полиция действительно нашла в комнате коммунальной квартиры по указанному адресу два похожих на ружье предмета, а также вероятные обрез ружья и пистолет Walter. Ко всему этому в изобилии имелись глушители, магазины и патроны.

Больному шизофренией с проспекта Юрия Гагарина оружие не понадобилось. Как сообщает «МК в Питере», в ходе ссоры он задушил мать голыми руками.

Комната, где нашли оружие, принадлежит 62-летней пенсионерке. Полиции она объяснила, что ранее в данной комнате жил её сын, который в 2016 году был осужден за организацию преступного сообщества и отбывает срок в Республике Коми.