47 гипермаркетов и 63 ТРК «заминировали» в Петербурге в воскресенье

В воскресенье, 15 мая, в колл-центре гиипермаркетов «Лента» получили сообщение о взрывных устройства в 47 магазинах, расположенных на территории Петербурга. Как стало известно «Санкт-Петербург.ру», отправитель укказал свой аккааунт в социальной сети «ВКонтакте» и требовал перевести ему 75 тысяч рублей.

В тот же день сообщенеие о минировании поступило на электронную почту ТРК «Охта Молл». В нем автор заявлял о взрывных усройствах торговых центрах Петербурга и Ленинградской области. Названий и адресов якобы заминированных ТЦ в письме указано не было.

В итоге были проверены 47 гипермаркетов «Лента» и 63 торговых центра в Петербурге, а также 23 ТРК в Ленинградской области. Эвакуация на время проверки не проводилась. Опасных предметов ни на одном из объектов не обнаружено.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в пятницу из-за подобных сообщений были эвакуированы 500 человек.