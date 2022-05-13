На Челябинской улице тушат хлебозавод

В пятницу, 13 мая, в Красногвардейском районе Петребурга возник пожар на хлебозаводе. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, сигнал о возгорании здания на Челябинской улице поступил в 14:58.

Пожар произошел в одноэтажном каркасно-металлическом здании размером 14×20 метров. В ходе тушения пожару пришлось присвоить повышенный номер сложности 1-БИС.

Локализовать пламя удалось в 16:15. в это время номер 1-БИС был понижен до первого. Информации о пострадавших при возгорании на хлебозаводе не поступало.

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