Пять районных судов Петербурга получили сообщения с угрозами

В пятницу, 13 мая, в Петребурге эвакуировали сотрудников и посетителей трех районных судов: Петродворцового, Смольнинского и Красногвардейского. Причиной эвакуации стали сообщения о минировании зданий.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, аналогичные сообщения поступили также в Куйбышевский и Кронштадтский районный суды. Помимо угроз в письмах содержатся и требования от отправителей. В частности, один из них потребовал денег.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что 9 мая в городе «заминировали» несколько торговых центров, Государственный Эрмитаж и 72 станции петербургского метрополитена. Опасных предметов ни на одном из объектов в итоге не нашли.