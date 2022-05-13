На крыльце школы в Кронштадте мужчина развращал несовершеннолетнюю

Мать ученицы школы №418 в Кронштадтском районе Петербурга заявила в полицию о том, что неизвестный мужчина совершал разратные действия в отношении её несовершеннолетней дочери прямо на крыльце учебного заведения. Как стало известно «Санкт-Петербург.ру», подозреваемого 44-летнего гражданина Узбекистана удалось задержать «по горячим следам».

В отношении мужчины составлен административный протокол по статье о появлении в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время он находится в изоляторе. По факту развратных действий в отношении несовершеннолетней возбуждено уголовное дело.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в квартире на улице Корнея Чуковского обнаружили труп ребенка.