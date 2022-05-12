Пострадавшую в ДТП на Просвещения девушку госпитализировали

Вечером среды, 11 мая, на проспекте Просвещения произошло ДТП, в котором пострадала девушка-пешеход. Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», пострадавшая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу, когда её сбил автомобиль.

Удар был такой силы, что обувь пострадавшей отбросило на соседняюю полосу. Девушку с места происшествия увез автомобиль реанимации, она была без сознания. Информации о её состоянии к настоящему моменту не поступало.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в ДТП с инкассаторами на Выборгском шоссе пострадал водитель. По предварительным данным, мужчина потерял сознание.