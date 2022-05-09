Пострадавшего при пожаре на балконе госпитализировали с улицы Руставели

В Калининском районе Петербурга 9 мая тушили пожар. Как сообщили в городском управлении МЧС, дежурный получил сообщение о возгорании в 14:18.

В двухкомнатной квартире на улице Руставели произошел пожар на балконе. Загорелись вещи на площади 1 квадратный метр. Пожар удалось ликвидировать до прибытия спасателей.

На объект выезжало 10 сотрудников МЧС и две единицы техники. При самостоятельном тушении пострадал одитн человек. Его увезли в больницу.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Ломносове загорелся строительный мусор в здании, где осуществляется капительный ремонт. Пострадавших в пожаре на Гвардейской улице нет.