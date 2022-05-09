Пенсионера с ножницами в груди обнаружили в Новой Ижоре

В Пушкинском районе Петербурга мужчина нашел в квартире на Кобонской улице в поселке Новая Ижора своего 89-летнего отца с ножницами в груди. Как сообщает «Мойка78», опасный предмет был воткнуть в левую часть груди, а пожилой мужчина лежал неподвижно. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. В настоящий момент врачи борются за его жизнь.

Полиция проводит проверку и выясняет причины инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Петербурге увезли в больницу девочку-подростка с разрывом селезнки. Она упала с высоты второго этажа в заброшенном здании.