В Ломоносове тушили строительный мусор

В Петродворцовом районе Петербурга днем 9 мая тушили строительный мусор. Как сообщили в региональном управлении МЧС, пожар возник в ремонтируемом здании на Гвардейской улице в Ломоносове.

Сигнал о возгорании поступил в 14:25. Мусор горел на втором этаже на площади в 50 квадратных метров. В здании площадью 20 на 40 квадратных метров проводился капитальный ремонт.

уть ранее пожар тушили в кафе «Дружба» во Фрунзенском районе Петербурга. Как пишет ALLNW, площадь горения составила 15 квадратных метров.

В Ломоносове на тушение мусора выехали 15 сотрудников МXC на трех единицах техники. Пожар был ликвидирован в 15:07. Сведений о пострадавших не поступало.