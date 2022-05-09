Прогулка по заброшенному зданию обернулась для петербургской школьницы разрывом селезенки

В Петербурге госпитализировали девочку-подростка, которая отправилась на прогулку по заброшенному зданию на улице Политрука Пасечника. Как сообщают Невские Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, пострадавшая сорвалась с высоты второго этажа во время спуска на первый.

Врачи диагностировали у пострадавшей разрыв селезнки, ушиб печени и другие характерные для падения с высоты травмы. Состояние девочки оценивается как тяжелое.

Семья пострадавшей благополучная и в поле зрения правоохранит ельных органов раньше не попадала.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Пушкине ребенок упал с лестницы и был госпитализирован.