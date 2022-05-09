Конфликт на Маршала Блюхера закончился для мужчины ожогом глаз

Химический ожог обоих глаз получил мужчина во время конфликта на проспекте Маршала Блюхера в Калининском районе. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в полицию позвонил 25-летний мужчина, в которого, по его словам, стрелял неизвестный.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что в ходе возникшего между ним и 39-летним мужчиной конфликта завитель прыснул своему оппоненту в глаза из перцового баллончика. После этого последний достал травматический пистолет и выстрелил в воздух.

В итоге пострадавшего увезли в больницу, оказали первую помощь и в удовлетворительном состоянии отпустили домой. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на проспекте Пятилеток мужчине выстрелили в лицо.