Пожар в пожарном депо тушили на Канонерском острове

Ранним утром 9 мая на Канонерском острове загорелос неиспользуемое здание, в котором раньше располагалось пожарное депо. Об этом сообщили в городском управлении МЧС.

Сигнал о возгорании здания поступил в 05:07. В нем горела кровля на площади 20 квадратных метров.

В тушении пожара принимали участие 4 единицы техники и 17 человек личного состава. Горение ликвидировали в 7:07. Информации о пострадавших при возгорании не поступало.

Загоревшееся здание было построено в 1949 году. Сейчас оно не используется в течение длительного времени.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на Российском проспекте утром 9 мая тушили автомобиль. Иномарка выгорела полностью.