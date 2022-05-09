Подростки взяли покататься автомобиль на Октябрьской набережной

В Невском районе Петербурга мужчина сообщил в полицию об исчезновении принадлежавшему ему автомобиля ВАЗ2115, который был припаркован около дома на Октябрьской набережной. Ущерб заявитель оценил в 30 тысяч рублей.

Как стало известно «Санкт-Петербург.ру», прибывшие на место полицейские обнаружили пропавший автомобиль в том же районе. Были задержаны восемь подростков, все они являются несовершеннолетними.

Всех задержанных опросил инспектор по делам несовершеннолетних в присутствии законных представителей. Затем они были отпущены. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголвоного дела.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что утром 9 мая на Российском проспекте тушили припаркованный автомобиль. Машина выгорела полностью.