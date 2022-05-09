На Российском проспекте сгорел автомобиль

Утром 9 мая в Невском районе Петербурга тушили загоревшийся автомобиль. Как сообщили в региональном управлении МЧС, сигнал о возгорании транспортного средства поступил в 06:37.

Загорелся припаркованный на Российском проспекте автомобиль Шевроле. В тушении участвовали 9 сотрудников МЧС и 2 единицы техники. Возгорание локализовали в 6:51.

Автомобиль в итоге выгорел по всей площади. Информации о пострадавших при возгорании не поступало, о причинах происшествия также не сообщается.

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