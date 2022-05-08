Во дворе на Меншиковском мужчина пытался изнасиловать школьницу

Правоохранительные органы Петербурга ищут мужчину, которого подозревают в насильственных действиях сексуальногот характера в отношении школьницы. Как сообщает «Мойка78», в полицию сообщила женщина, которая случайно заметила происходящее во дворе на Меншиковском проспекте.

Пострадавшая школьница рассказала полицейским, что мужчина совершал в отношении неё действия сексуального характера. Однако затем убежал, вероятно испугавшись прохожих.

В Кировском районе Петербурга между тем тушили пожар. Как пишет ALLNW, на улице Маршала Говорова загорелись вещи на балконе.

Полиция ищет предполагаемого педофила с Меншиковского проспекта. Известно, что это мужчина неславянской внешности ростом около 170 сантиметров в темной кофте и спортивных штанах серого цвета.