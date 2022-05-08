Школьница на самокате попала под колеса иномарки в Кронштадте

В субботу, 7 мая, в Кронштадтском районе Петербурга в ДТП пострадала 11-летняя девочка. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, иномарка Kia Sportage поворачивала направо с улицы Всеволода Вишневского и сбила школьницу.

Уточняется, что авария случилась на нерегулируемом пешеходном переходе. В момент наезда девочка пересекала проезжую часть на самокате.

Пострадавшую девочку госпитализировали. Врачи оценивают её состояние как средней тяжести.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на Херсонской улице сбили сотрудника службы доставки на велосипеде. Водитель автомобиля с места дорожно-транспортного происшествия скрылся.