В саду Сан-Гали мужчину заподозрили в развращении несовершеннолетних

В субботу, 7 мая, в полицию позвонила несовершеннолетняя. Она сообщила, что в саду Сан-Гали на Лиговском проспекте, мужчина совершает развратные действия сексуального характера в отношении других несовершеннолетних.

Как стало известно «Санкт-Петербург.ру» прибывший на место наряд полиции задержал там 34-летнего безработного жителя Архангельской области. В отношении него составили административный протокол о мелком хулиганстве и поместили в изолятор. Материалы направлены следователю.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что петербургского одиннадцатиклассника заподозрили в развратных действиях в отношении несовершеннолетней.