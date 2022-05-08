Пожар на Малой Балканской унес жизнь женщины

Вечером субботы, 7 мая, во Фрунзенском районе Петербурга вспыхнул пожар. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, загорелась однокомнатная квартира на Малой Балканской улицы. Горела обстановка на площади в 7 квадратных метров.

Сигнал о возгорании в МЧС получили в 21:04, а ликвидировать его удалось в 21:39. В тушении участвовали 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

В квартире пожарные обнаружили тело пожилой женщины. Причины возгорания в настоящее время усатнавливаются.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что при пожаре на Заводской улице в Невском районе погиб один человек. Небольшой одноэтажный досчатый дом выгорел полностью.