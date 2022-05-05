В убийстве найденной в подвале на Зои Космодемьянской женщины заподозрили её сожителя

Муммифицированное тело женщины нашли при вскрытии полов в здании на улице Зои Космодемьянской. Как сообщают «Невские Новости», в убийстве заподозрили сожителя погибшей.

Следствие установило, что тело принадлежит 27-летней жительнице Приморского края. Она скончалась от одиночного колото-резаного ранения передней брюшной стенки с повреждением печени и желудка.

Тело предполагаемый убийца спрятал в здании заброшенной бани. Как пишет Neva.Today, житель Колпино в похожей ситуации расчленил и вывез останки в лесополосу под Гатчиной.

По предварительным данным, ссора между погибшей и её сожителем произошла 1 января 2022 года в квартире на улице Калинина. Задержанный 43-летний подозреваемый ранее уже был судим за кражу и убийство.