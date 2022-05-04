Зажатая между электричкой и платформой Новолисино женщина погибла

Во вторник, 3 мая, на платформе станции Новолисино произошла трагедия. Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО, электропоезд совершил наезд на женщину.

Женщина торопилась на отправлявшуюся в Петербург электричку. Она оступилась и оказалась между платформой и начавшим движение поездом.

Машинисит сразу остановил состав. Пострадавшую достали и госпитализировали. Однако помочь женщине не смогли — она скончалась в больнице.

В настоящее время проводится проверка. Выясняются все обстоятельстива произошедшего.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что электричка насмерть сбила петербуржца возле железнодорожной станции «Обухово».