Устроившего стрельбу у «Петровича» на Энгельса задержали

Сотрудники магазина «Петрович» на проспекте Энгельса услышали стрельбу вечером понедельника, 3 мая. Прибывшие на место после нажатия тревожной кнопки сотрудники вневедомственной охраны опросили мужчин, который пояснил, что у него возник конфликт с двумя неизвестными. В результате он произвел один выстрел в воздух.

Как стало известно «Санкт-Петербург.ру», мужчина продемонстрировал сотрудникам ОВО лицензию на травматический пистолет, после чего был отпущен. Уголовное дело возбудили по статье о хулиганстве. Подозреваемого задержали в 4 часа утра 4 мая и поместили в изолятор временного содержания.

Задержанный мужчина уже был судим за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что ссора владельцев собак в Петербурге закончилась стрельбой.