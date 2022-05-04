Похитителя бультерьера нашла петербургская полиция

Захватывающая детективная история развернулась во Фрунзенском районе Петербурга. Как сообщают «Невские Новости», в полицию обратился петербуржец, который рассказал, что неизвестный на автомобиле Nissan Qashqai похитил у него английского стаффордширского бультерьера голубого окраса.

Как рассказал потерпевший, неизвестный подъехал на машине схватил собаку и скрылся. Полиция приступила к поиску и вскоре нашла автомобиль предполагаемого похитителя.

Доставленный в отдел полиции водитель пояснил, что собаку он не похищал. Увидев на улице бультерьера без поводка и намордника, он решил, что собака потерялась. Поэтому он забрал пса и разместил объявление в социальных сетях, чтобы найти его хозяина.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что ссора собаковладельцев со стрельбой стала уголовным делом в Петербурге.