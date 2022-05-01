Петербургского школьника заподозрили в надругательстве над флагом

Ученика одной из школ Петербурга задержали по подозрению в надругательстве над государственным символом Российской Федерации. Как сообщает «Мойка78» во Фрунзенском районе специалист СЗУ Ростехнадзора заметила, что хулиган сорвал возле ТРК «Международный» российский флаг и выбросил его в урну.

По факту произошедшего возбудилии уголовное дело. Еще одно, как сообщает ALLNW, завели в Кировском районе после обнаружения в квартире мужчины с ножом в груди.

Школьника, который подозревается в надургательстве над флагом, задержали. Он оказался несовершеннолетним, поэтому был отпущен под обязательство о явке. Возраст спасет молодого человека от штрафа или до года лишения свободы, которые могли бы гроозить в такой ситуации взрослому.