Пострадавшую при пожаре на Ланском шоссе женщину госпитализировали

В воскресенье, 1 мая, в Приморском районе Петербурга тушили пожар. Как сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу, сигнал о возгорании поступил в 11:48.

Горела обстановка на площади семь квадратных метров в двухкомнатной квартире. В тушении участвовали 15 человек личного состава и три единицы техники. Возгорание удалось ликвидировать в 12:09.

Известно, что при пожаре пострадала женщина. Её госпитализировали. Подробностей о состоянии пострадавшей не сообщается.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на улице Ломоносова тушили квартиру. Там обошлось без пострадавших.