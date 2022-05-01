У петербурженки угнали иномарку почти за 9 миллионов рублей

В Выборгском районе Петербурга добычей атвоугонщиков стала BMW X5 в синем цвете 2022 года выпуска. Сумма нанесенного ущерба оценивается в 8,7 миллионов рублей.

Как сообщает Мока 78, в полицию обратилась хозяйка автомобиля, которая припарковала его около 18:00 30 апреля возле одного из домов на улице Комиссара Смирнова и отсутствовала четыре часа. Этого времени хватило, чтобы дорогостоящий автомобиль угнали.

По факту угона транспортного средства возбуждено уголовное дело.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Петербурге задержали группу серийных автоугонщиков, которые разбирали автомобили Audi на запчасти. В их гаражах нашли фрагменты кузовов автомобилей, а также оборудование для взлома.