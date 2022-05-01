Парковка на пешеходном переходе обернулась для петербуржца шестью ножевыми ранениями

В Петербурге пострадал водитель «Газели», припарковавший свое транспортное средство прямо на пешеходном переходе. Как сообщают Невские Новости, у нарушившего правила парковки автомобилсита возник конфликт с пешеходом. В итоге последний достал нож и шесть раз ударил автовладельца.

Сейчас пострадавший в Елизаветинской больнице. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Агрессивного пешехода задержали прохожие. Они передали его в руки прибывших на место сотрудников полиции. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в вестибюле станции метро «Комендансткий проспект» задержали мужчину, который угрожал ножом сотрудникам службы безопасности метрополитена.