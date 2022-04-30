На улице Ломоносова тушили квартиру

В Центральном районе Петербурга утром субботы, 30 апреля, возник пожар на улице Ломносова. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании поступил в 10:24.

Кстати, этот пожар стал не единственным, с которым петербургским пожарным пришлось бороться в свой профессиональный праздник. Как сообщает ALLNW, на проспекте Просвещения тушили загоревшуюся «Ладу».

На улице Ломоносова, как выяснилось, горела обстановка на четвертом этаже здания. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра и уже в 10:45 оно было успешно локализовано. Информации о пострадавших при пожаре на улице Ломносова не поступало. В утшении участвовали три единицы техники и 15 сотрудников МЧС.