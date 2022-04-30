Похитивших булки у студента из Павловска нашли

Троих злоумышленников, которые покусились на рюкзак с хлебопулочными изделиями и отобрали его у студента в Павловске, нашли. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петебургу и Ленинградской области, по подозрению в совершении преступления задержаны трое несовершеннолетних мюношей.

анее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что рюкзак у студента отобрали на Детскосельской улице в Павловске отобрали 25 апреля. Для этого жертве распылили в лицо газовый баллончик. В итоге помимо самого рюкзак фирмы Nike добыче злоумышленников стали паспорт пострадавшего и находившиеся внутри хлебобулочные изделия. Ущерб был оценен в 1000 рублей.