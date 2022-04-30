Преследовавшего школьницу в петербургском метро мужчину задержали

В Петербурге задержан мужчина, которого заподозрили в насильственных действиях в отношении несовершеннолетней девушки. Как сообщает телеканал 78, эпизод имел место 26 апреля в вестибюле станции метро «Невский проспект».

Школьница попыталась снять пристающего к ней мужчину на телефон, однако тот схватил её за руки, а после ударил по голове. Как сообщил полицейским отец пострадавшей девочки, в медицинском учреждении у неё диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей обоих предплечий.

В настоящее время задержанный находится в изоляторе.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на станции «Комендансткий проспект» задержан пьяный пассажир, угрожавший ножом сотрудникам метрополитена.