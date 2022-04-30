Мать малыша, который утонул в ванной на Авиаконструкторов, арестовали

Приморский районный суд избрал меру пресечения женщине, чей годовалый ребенок утонул в ванной по недосмотру матери. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов-города, женщина отправлена под арест на два месяца.

Следствие установило, что подозреваемая не работает и средств к существованию не имеет. Она ведет ассоциальный образ жизни и в момент трагедии находилась в состоянии алкогольного опьянения. Уточняется, что женщина также употребляет наркокотики в немедицинских целях.

Трагедия произошла в квартире на проспекте Авиаконструкторов 27 апреля. Второй ребенок двух лет от роду в этот момент также находился с матерью и спал.

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