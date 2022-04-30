Импортозаместительную инсталляцию на Малой Конюшенной сломали

Посвященная импортазмещению инсталляция на пересесечении Невского проспекта и Малой Конюшенной улицы пострадала от рук вандалов. Как стало известно «Санкт-Петербург.ру», у выполненной из пластика надписи «ZAMESTIM» сломали букву S.

Надпись повредила группа из пяти человек, четверо из которых вскоре были задержан прибывшим на место нарядом полиции. В отдел отправились две девушки и два молодых человека возраста 22-29 лет. Там на них составили протоколы о мелком хулиганстве. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что инсталляция «ZAMESTIM» появилась на Малой Конюшенной улице три дня назад. Каждая буква в ней символизирует бренд ушедший с российского рынка.