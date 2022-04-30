Пожар на даче Максимова может стать уголовным делом

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга провел обследование усадьбы «Дача Максимова» в Ломоносове после произошедшего там пожара. В ходе проверки выяснилось, что пламя обрушило сразу несколько фрагментов усадебной постройки.

Как пояснили в комитете, результатом обследования стало направление собранных материалов в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. Теперь на их основании может быть возбуждено уголовное дело.

«Дача Максимова» находится в собственности Ленинградской области. Пострадавшее здание является объектом культурного наследия федерального значения.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что деревянная усадьба загорелась в пятницу, 29 апреля. Тушение велось по повышенному номеру сложности 1 БИС.