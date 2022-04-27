Проглотившая рыбную костью петербурженка умерла от раны в сердце

67-летняя петербурженка скончалась после того, как поела рыбу. 26 апреля женщина проглотила рыбную кость.

Как сообщают Невские Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, кость проткнула пищевод и прошла к серду. От этой раны женщина умерла в поликлинике. Тело скончавшейся женщины отправили в морг.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что тело мужчины нашли в подвале на Дегтярной улице. Заглянуть туда полицию сподвиг сильный сильный запах. При этом на теле мужчине не нашли признаков насильственной смерти.