Кто-то из посетителей унес с выставки в Ботаническом саду редкий кактус

После выставки «Мир суккулентов. Красота и целесообразность», которая проходила в Ботаническом саду Петра Великого, организаторы недосчитались редкого кактуса. Как сообщается в социальных сетях сада, принадлежащий к семейству астрофитумов Astrophytum capricorne с густым белым крапом.

Обескураженные работники сада рассказали, что кактусов было два и их надеялись опылить при единовременном цветении, чтобы получить семена. Теперь опыление растения сорвано.

Когда и как исчез кактус точно неизвестно. В Ботаническом саду добаили, что выставки проводят регулярно с 2010 года, но ничего подобного ранее не было.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Ботаническом саду засняли ворону за рыбалкой.