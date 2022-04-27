На Тельмана неизвестный на каршеринге выстрелил в мужчину

Вечером 26 апреля в полицию обратился мужчина, который рассказал, что неизвестный выстрелил в него. Как стало известно «Санкт-Петербург.ру», конфлкит произошел в одном из дворов на улице Тельмана, где находился заявитель и его знакомый.

Стрелявший незнакомец в момент конфликта был в салоне автомобиля каршеринга Рено Дастер. Он несколько раз выстрелили в сторону своих оппонентов из газового пистолета, после чего скрылся с места происшествия.

Неизвестного стрелка ищет полиция. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на улице Маршала Жукова неизвестный выстрелили по прохожеми из травматического пистолета. Мужчину увезли в больницу с ранением щеки.