В Петербурге пьяный пассажир избил девушку в маршрутке

20-летняя петербурженка пострадала от нападения агрессивного пассажира в маршрутке. Как сообщают Невские Новости, мужчина сначала упал на девушку, а когда та начала отталкивать его, чтолбы осовободиться, два раза ударил по голове.

Водитель маршрутки приструнил агрессивного пассажира и вытащил его из салона автобуса на улицу. Между тем, доехав до Красного Села, пострадавшая пассажирка почувствовала недомогание. Она вместе с родителями отправилась в травмпункт, где у девушки диагностировали сотрясение мозга.

12-летнему школьнику повезло еще меньше. Как сообщает «МК в Питере», на мальчика напал одноклассник, который поднял его за шею и кинул на пол. У пострадавшего диагностировали перелом позвоночника.