Троих москвичей подозревают во взрыве в жилом доме в Петербурге

Полиция задержала подозреваемых во взрыве петарды в жилом доме на Товарищеском проспекте в Невском районе Петербурга. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, их действия были направлены против одного из жителей дома. Из троих задержанных двое — неосвершеннолетние. Они являются братом и сестрой. Также задержана их 27-летняя знакомая.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время устанавливаются мотивы действий задержанных и выявляются иные лица, которые могли быть причастны к произошедшему. Задержанную троицу в ближайшее время планируют доставить в Петербург для проведения следственных действий.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что момент взрыва в жилом доме на Товарищеском попал на видео.