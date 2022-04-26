У студента из Павловска похитили хлебобулочные изделия и паспорт

Поздним вечером в понедельник, 25 апреля, в Пушкинском районе Петербурга трое неизвестных в темной одежде и с капюшоном на голове совершили райзбойное нападение на студента. Нападавшие подошли к жертве на Детскосельской улице в Павловски и распылили в лицо газовый баллончик.

Как стало известно «Санкт-Петербург.ру», после этого агрессоры в открытую отобрали у жертвы рюкзак фирмы Nike и скрылись. Внутри оказались хлебобулочные изделия, а также паспорт студента. Материальный ущерьб он оценил в 1000 рублей, а приметы нападвших не запомнил. Видеонаблюдения на месте происшествия нет.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на улице Маршала Жукова мужчину ранили в щеку из травматического пистолета.