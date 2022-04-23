Выпавшая из окна на Казанской школьница сломала руку

Из окна четвертого этажа дома на Казанской улице выпала 11-летняя девочка. Как сообщает телеканал 78, ссылась на источник в правоохранительных органах, в момент несчастного случая девочка находилась в комнате одга, а дверь была закрыта изнутри.

Школьницу госпитализировали в состоянии средней тяжести. Врачи предварительно диагностировали у девочки закрытый перелом левой лучевой кости нижней трети с допущенным смещением. Точный диагноз будет известен позднее.

У первоклассника с Парашютной улицы ситуация несколько иная. Как пишет «МК в Питере», мальчик шел по улице с бабушкой и младшим братом, когда ему на голову упал похожий на бутылку стеклянный предмет. Госпитализация ребенку не потребовалась, врачи оказали ему первую помощь и отпустили домой.