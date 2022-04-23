Ударившегося головой об кровать второклассника госпитализировали из школы в Шушарах

В пятницу, 22 апреля, из школы в Шушарах госпитализровали ученика 2 класса. Как стало известно «Санкт-Петербург.ру» его врачи диагностировали у ребенка черепно-озговую травму и оценивают его состояние как тяжелое.

Сам ученик перед госпитализацией объяснил классному руководителю, что упал дома и ударился головой об кровать. Уточняется, что семья ребенка полная и благополучная, в поле зрения правоохранительных органов она не попадала.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в центре Петербурга одиннадцатиклассника заподозрили в разрватных действиях сексуального характера в отношении более младшей школьницы. Подростка задержали, но затем отпустили под подписку о невыезде.