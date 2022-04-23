Во «Вкусвилле» на Московском на продавщицу напал бывший сожитель

Напавший 21 апреля на продавщицу магазина «Вкуссвил» на Московском проспекте мужчина является её бывшим сожителем. Как стало известно «Санкт-Петербург.ру», задержанный на месте мужчина работат сборщиком мебели. 21 апреля он прситавил к горлу своей экс-сожительницы нож и пытался нанести её удары в область жизненно важных органов. Серьезного ущерба женщине он причинить не смог, так как она активно сопротивлялась. Задержанный находится в изоляторе временного содержания.

Пострадавшая обратилась в ближайший травмпункт. Там врачи диагностировали у неё ушиб магких тканей шеи оказали первую помощь и отпустили домой. Уголовное дело в отношении задержанного возбудили по статье о покушении на убийство.

Ранее «Сакнт-Петербург.ру» сообщал, что участник массовой драки на станции «Владимирская» получил четверо суто ареста.